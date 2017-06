Se billedserie Over hundrede mødte fredag formiddag op for at fejre den officielle indvielse af Sejerø Vandværk. Foto: Per Christensen. Foto: Per Buurgaard Christensen

Et af landets mest avancerede vandværk på Sejerø

Kalundborg - 30. juni 2017

Normalt bliver t størstedelen af de mange tusinde besøgende der kommer til Sejerø hvert år, slemt skuffede, hvis det regner mens de er på øen. Men da Kalundborg Forsynings direktør Hans-Martin Friis Møller fredag besøgte øen, havde han en noget anden indstilling

- Vi har ikke noget imod det regner lidt i dag, for det vand der falder i dag, det er det vand, som i kommer til at drikke om nogle år, sagde direktøren, der var på besøg på øen i anledning af indvielsen af Sejerø Vandværk.

- Udfordringen på Sejerø er at vandforsyningen i perioder både skal kunne servicere ganske få og i andre perioder flere tusinde. Samtidig er øens vand meget saltholdigt. Derfor har vi bygget et af landets mest avancerede vandværker på Sejerø, for at sikre en vandforsyning af højeste kvalitet, sagde direktørn.

Det har taget to år at bygge det nye vandværk, men arbejdet med at få en fælles vandforsyning på Sejerø startede længe før.

- For omkring 30 år siden forsøgte øens fem vandværker at tale sig frem til en langsigtet løsning på øens vandforsyning. Det mislykkedes, fortalte Morten Dam, der var formand for den nu nedlagte Foreningen Sejerø Vandforsyning.

Siden da er der lavet adskillige forsøg på at finde en fælles løsning, men indtil for få år siden løb alle forsøg ud i sandet.

- Behøvede det virkelig at tage omkring 30 år, før det kom så vidt? I 1858 foreslog landets daværende krigsminister at grave en tunnel under Storebælt. Der skulle gå 140 år, før den tunnel blev til virkelighed. Sammenlignet med det må vandværksprocessen på Sejerø være at betegne som en kvik ekspedition, mente Morten Dam.