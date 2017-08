Se billedserie Statuen af Esbern Snare på Torvet i Kalundborg trænger til opmærksomhed, oplyser en borger, Hans Rørbech.

Esbern Snare-­statue i forfald

Kalundborg - 02. august 2017 kl. 18:26 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg: Esbern Snare skuer fra sin plads på Torvet med sit skarpe blik ind i fremtiden. Forhåbentlig ser han så ikke, at den by, som han grundlagde for 850 år siden, ikke prioriterer vedligeholdelsen af det fine anlæg, der omgiver ham.

Så elegant formulerer en borger fra Højbyen, Hans Rørbech, Adelgade 17, sin kritik af Kalundborg Kommunes manglende opmærksomhed i forhold til genopretning af skader på og omkring statuen af Esbern Snare, som er udført af billedhuggeren Erik Varming.

Hans Rørbech oplyser, at statuens otte borner (afvisersten) er blevet til kun syv, da den ottende er borte. Den skulle vise en økse, som blev brugt i slaget på Grathe Hede. Det slag, der gjorde Danmark til et helt rige. Esbern Snare deltog i det slag og blev berømmet for sin hurtighed (snarrådighed). Heraf hans navn.

- Men vi andre ser, at den sten mangler. Samt at der lige overfor også er forfald af en anden lille sten. Kunne man ikke rette op begge disse forfald senest til jubilæumsfesten i september, spørger Hans Rørbech.

Nordvestnyt stillede det spørgsmål til formanden for Teknik- og Miljøudvalget Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), som lovede at se på statuen i dag, onsdag.

- Det er rart, at borgere gør opmærksom på skader, siger udvalgsformanden, som nævner, at borgere også kan benytte Kalundborg Kommunes »giv et praj«-mulighed på hjemmesiden.

»Giv et praj« giver borgerne mulighed for at indrapportere huller i veje og stier, skrald i parker, statue-skader og andet, og ifølge flere borgere bliver der reageret hurtigt af kommunen.

For eksempel fortalte en elektriker, at han havde været irriteret over et hul i en lokal vej i lang tid. Så brugte han »giv et praj«, og et par dage senere var skaden i vejbelægningen udbedret.

Samme gode - men måske ikke helt så hurtige - service kan Esbern Snare-statuen nu håbe på.