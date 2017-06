Erik Clausen version 2.0 besøger Den Blå Engel

Det er fire år siden, at Erik Clausen optrådte med i Kino Den Blå Engel med showet »Fra Den Ene Hjernehalvdel Til Den Anden«. Til efteråret vender den danske entertainer tilbage til Kalundborg, for at Doptræde med 2.0 versionen af forestillingen.

- Fra den ene hjernehalvdel til den anden, går ud på at forene de to halvdele der normalt lever adskilt. Som et par i en separation, som et par i en total krise, som et par der hele tiden er i terapi. Ja, prøv at få fantasien forenet med det praktiske, forklarer Erik Clausen selv om showet.