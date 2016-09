Det er blandt andet tunnelen her, en gammel kreaturgang, under Lerchenfeldvej lige ved Lerchenfeld Gods, der er årsag til, at Kalundborg Kommune ikke vil give tilladelse til sværtransport på vejen. Foto: Ole Brandt

Entreprenør i transportklemme

Kalundborg - 02. september 2016 kl. 17:05 Af Ole Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg har brug for at få mine maskiner hjem engang imellem, så de kan blive tjekket og ordnet. Og vi kører altså ikke længere med hestevogne, siger entreprenør Per Larsen, Saltbæk.

Han er utilfreds med, at Kalundborg Kommune ikke vil give den nødvendige tilladelse, så han kan få en 75 tons gravemaskine, der har været på job i Rødekro i Sønderjylland, hjem til virksomheden nord for Kalundborg.

Transporten, der foregår på blokvogn, kræver en tilladelse fra politiet, Vejdirektoratet og de kommuner, den passerer igennem. Alle tilladelser er i hus - bare ikke den fra Kalundborg, fortæller en frustreret Per Larsen. Transporten skal ske ad Lerchenfeldvej, som er den eneste brugbare rute til og fra hans virksomhed på Saltbækvej.

Problemet er blandt andet en bro, eller rettere en gammel kreaturpassage, under vejen.

- Jeg følger blot retningslinjerne, siger Ahmet Bilgin, ingeniør hos Vej og Park i Kalundborg Kommune.

Retningslinjerne vil sige et klassificeringssystem for broers og vejes bæreevne, og problemet er ikke kun broen/tunnellen på Lerchenfeldvej men også vejene, hvor transporten til Per Larsen klart vil overskride den beregnede bæreevne.

- Vi skal være forsigtige og må tage vores forholdsregler, siger Lone Himmeælstrup, chef for Vej, Eejendom og Affald i Kalundborg Kommune.

Hun oplyser, at Per Larsen er indbudt til et møde mandag om sagen.

- Så må vi, om vi kan finde en løsning i fællesskab, siger Lone Himmelstrup.