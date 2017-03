Et engle-eksempel fra Tina Lund Christiansens hånd, »Styrkens engel«.

Englemagere tager arbejdstøjet på

Kalundborg - 03. marts 2017 kl. 12:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er kunstneren Tina Lund Christiansen fra Svebølle og Foreningen RøsNetVærk/Kalundborg Alternative Aftenskole ved Jette Liebst, der står bag kurset »Skab din egen engel« i Kunstnerhuset, Kordilgade 56 i Kalundborg. Det næste kursus er søndag den 19. marts fra klokken 9 til cirka 17.

Tina Lund Christiansen fortæller om kurset:

- Er du en af de mange, der har små og store engle i dit hjem, eller ved du bare, at du har din skytsengel med dig overalt? Kan du fornemme englene omkring os, eller syntes du bare, at engle, der er skabt i for eksempel papir, ler eller glas, er fine og smukke? Ja, så er denne dag måske noget for dig.

Det bliver en dag, hvor deltagerne kan materialisere deres engle, så det bliver en fin, lille eller stor skulptur. En dag, hvor fred og ro til fordybelse kan få lov at indfinde sig, men også en dag, hvor deltagerne får lært nogle teknikker til at skabe en figur fra grunden, hvor man, når dagen slutter, har skabt sin helt egen engel ud af stof, uld, fjer eller andet forarbejdet i skulpturlim. Kurset kræver ingen forkundskaber, kun lysten til at skabe.

Deltagerne opfordres til at medbringe en god stofsaks, madpakke, en gammel udslidt T-shirt til at klippe i strimler, eventuelt en hårtørrer og et forklæde eller arbejdstøj.

