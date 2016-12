Endnu en måned bag tremmer

Den 55-årige mistænkte ildspåsætter skal nu sidde i varetægt frem til den 24. januar efter at være anholdt den 1. december for mistanke om brandstiftelse.

Han er foreløbig sigtet for fire tilfælde af ildspåsættelse i to boligblokke på Klosterparkvej i Kalundborg. Endnu to brandstiftelser arbejder politiet på at efterforske, så han eventuelt også kan sigtes for dem.