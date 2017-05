Endnu en direktør forlader Kalundborg Kommune

- Jeg kan godt lide, at Næstved Kommune gerne vil noget; at der er høje ambitioner og forventninger omkring læringsbegrebet, og at alle aldre er tænkt ind i det. Jeg glæder mig til at arbejde i en kommune, der har som ambition, at den gerne vil mærkes og vil mærke borgerne. For mig at se betyder det, vi skal skabe udvikling ikke bare for borgerne men med borgerne.