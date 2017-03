Arkivfoto. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: En ud af ti kommer på kontanthjælp som 18-årig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En ud af ti kommer på kontanthjælp som 18-årig

Kalundborg - 04. marts 2017 kl. 07:39 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når unge kalundborgensere fylder 18 år, så er det ikke kun fødselsdagsfest og gaver, der fylder. En ud af ti af de unge debuterer nemlig samme dag som kontanthjælpsmodtager. Og for mange af de unge bliver bekendtskabet med kontanthjælpssystemet langvarigt. Således er 55 procent af 18-års-debutanterne stadig på kontanthjælp fem år senere. For de unge, som ikke debuterede i kontanthjælpssystemet som 18-årige, er det tilsvarende tal kun 16 procent.

- Det er store tal, og de understreger kun, hvor vigtigt det er, at vi arbejder for, at så mange unge som muligt gennemfører en ungdomsuddannelse, siger formand for børne- og familieudvalget Gitte Johansen (V).

Udvalget blev i denne uge præsenteret for en analyse af ungeområdet i Kalundborg Kommune, hvor man blandt andet kan finde ovenstående tal.

Undersøgelsen slår samtidig fast, at Kalundborg Kommunes unge er meget forskellige. Mens størstedelen af de unge kommer i gang med en uddannelse eller et arbejde, så er der en gruppe af unge, der kæmper med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer, som kan udgøre en væsentlig barriere for at komme ud på arbejdsmarkedet. Mange fra denne gruppe ender på kontanthjælp.

- Undersøgelsen viser, at vi i Kalundborg Kommune stadig har et stort problem med fravær. Mange af de unge, som har det højeste fravær, er samtidig blandt dem, som får problemer senere i livet. Derfor er det afgørende, at vi styrker vores indsats for at nedbringe fraværet så tidligt som muligt, siger Gitte Johansen.

Derudover ønsker politikerne i udvalget et generelt øget fokus på gruppen af 15- til 18-årige.

- I forvejen har vi í kommunen et stort fokus på unge over 18, men hvis vi for alvor skal gøre en forskel, skal vi have fat i dem endnu tidligere, mener Gitte Johansen.