36 lejeboliger på Havemosevej i Ugerløse er nu udbudt til 46 millioner kroner på amerikansk manér. (Arkiv) Foto: Per Jensen

En stor gulerod skal lokke ejendomsmæglere

Kalundborg - 17. januar 2017 kl. 13:24 Af Ulrik Reimann

Kalundborg: Cirka 100.000 kvadratmeter for knap 700 millioner kroner. Sådan lyder tilbuddet fra det Vejle-baserede ejendomsselskab Duras A/S.

Bag tallene gemmer sig en ejendomsportefølje på i alt 14 gennemrenoverede og velholdte ejendomme til bolig, detailhandel, service, kontor, lager og produk­tion. 14 ejendomme, som alle er fuldt udlejede og leverer et solidt kontantafkast på knap syv pro- cent.

Ejendommene er beliggende på Sjælland - blandt andet 36 lejeboliger på Havemosevej i Ugerløse, som er bygget i 2009 og nu udbudt til 46 millioner kroner - Fyn og i Jylland og er opkøbt i kølvandet på finanskrisen. I løbet af de mellemliggende år er ejendommene blevet renoveret, ledige lejemål udvekslet med underskrevne lejekontrakter, og hele porteføljen drives i dag professionelt og effektivt, oplyser Duras A/S, som ønsker at sælge for at købe flere ejendomme.

- Vi står i dag med et aktivt ejendomsinvesteringsmarked i en verdensøkonomi, der i de seneste år har fået gang i hjulene igen. Renten er i øjeblikket meget lav og gør det attraktivt at investere i fast ejendom, fortæller Mogens Zinck, direktør i Duras A/S.

Mogens Zinck peger på, at den normale procedure for et ejendomssalg i den kaliber er at indgå aftale med en eller flere ejendomsmæglere.

- I den aktuelle sag har vi valgt ikke på forhånd at give opgaven til en bestemt mægler, fordi vi i stedet vil give alle mæglere en mulighed for at komme med egnede købere. Den, der kommer med køberen, får honoraret, siger Mogens Zinck og kalder metoden »the american way«.