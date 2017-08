En god dag for Mette F.

Sagt af Mette Frederiksen, Socialdemokraternes statsministerkandidat, som besøgte Kalundborg fredag, inviteret af S-borgmesterkandidat Gunver Jensen, for at høre om og lære af erfaringerne med at inddrage borgere »på kanten« i normale arbejdsammenhænge. Her er Rema 1000 på Klosterparkvej et af de fremmeste eksempler på inddragelse. En tredjedel af de ansatte er på skåne- eller flexjob eller på anden måde arbejdsmæssigt begrænset. Men de er med. Souschef Iris Jensen fprtalte om erfaringerne og det gode samarbejde med Kalundborg Kommune og viste Mette Frederiksen, Gunver Jensen, S-politisk ordfører på Christiansborg, Nikolaj Wammen og andre gæster rundt i butikken.