Elektrisk Nordvestbane måske kun til Holbæk

- Baggrunden for en sådan beslutning vil i givet fald bygge på, at totredjedele af de rejsende på vej hjem fra hovedstadsområdet og Roskilde står af i Holbæk. Det er et faktum. Nogle af dem for at rejse videre mod Odsherred. Man kan så sige, at det er en meget betydelig udgift at investere et milliardbeløb i en elektrificering af banestrækningen, hvis toget kører mere end halvtomt videre mod Kalundborg. Jeg synes også, at det er vigtigt at have i erindring, at den pris, som Banedanmark har beregnet for tilsvarende projekter andre steder i landet, hver gang viser sig at blive langt dyrere, siger Villum Christensen.