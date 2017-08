Der er mange projekter og masser af liv i mange af kommunens forsamlingshuse. Her er et af dem, Buerup. Foto: Eva Lyng Johansen Foto: Foto: Eva Lyng Johansen

Ekstra penge til forsamlingshuse

Kalundborg - 21. august 2017 kl. 16:18 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sidste år bevilgede Kalundborg Kommune ekstra 400.000 kroner til lokale forsamlingshuse som en engangsydelsemed særligt henblik på husenes fysiske rammer.

Nu har kultur- og fritidsudvalget besluttet, at denne engangsydelse også skal komme til udbetaling i år.

Dermed følger de folkevalgte den indstilling, som den kommunale forvantning har lagt frem, og hvori det anbefales, at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kroner, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb. Det indebærer i praksis, at kultur- og fritidsudvalget på sit møde i september vil kunne behandle indkomne ansøgninger og udbetale midlerne til forsamlingshusene.

Forsamlingshusene modtager støtte på to andre fronter, men den aktuelle pulje supplerer forbedringer af de fysiske rammer, som de enkelte huse ikke selv har kunne skaffe penge til i hverdagens aktiviteter.

- Denne ydelse kan eksempelvis handle om forbedringer og renoveringer af køkkener, det kan dreje sig om energibesparende foranstaltninger og tilsvarende, siger kulturudvalgets formand, Ole Glahn (R).

I foråret 2014 etablerede forsamlingshusene sammenslutningen Forsamlingshusenes Fællesråd i kommunen. Fællesrådets opgave er at arbejde for bedre vilkår for forsamlingshusene, herunder et bedre samarbejde, fordelagtige tilbud for husene, fællesarrangementer og tilsvarende.

Det var en konsekvens af, at kultur- og fritidsudvalget allerede året før, i 2013, besluttede at igangsætte en undersøgelse af forsamlingshusenes roller og vilkår, og der blev i den forbindelse nedsat arbejdsgrupper bestående af repræsentanter fra forsamlingshusene. Arbejdsgrupperne har arbejdet på at få skabt bedre netværk forsamlingshusene imellem, at få flere indtægtsgivende aktiviteter og flere aktiviteter for lokalsamfundene, men tillige at bidrage til løsninger på, hvordan husene får skabt bedre økonomi.

Kultur- og fritidsudvalget har bedt Fællesrådet om - igen - at indsamle og indstille ansøgninger fra de enkelte huse til den afsatte engangspulje, ansøgninger, som lever op til de krav, kommunalbestyrelsen har afsat.

- Det er en betingelse i de enkelte ansøgninger, at der fortsat indgår frivilligt arbejde, understreger Ole Glahn.