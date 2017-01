Ekspræst fortsat fængslet

Efterforskningen af den 46-årige Dan Peschack trækker ud, og politiet ønsker på nuværende tidspunkt ikke at kommentere på, hvor langt de er med efterforskningen, eller hvornår den kan forventes at være afsluttet.

Tirsdag gik den forhenværende præst ved Tømmerup Kirke frivilligt med til at lade sig varetægtsfængsle frem til den 7. februar. Da Dan Peschack frivilligt gik med til at lade sin varetægtsfængsling forlænge, mødte han ikke tirsdag op i Retten i Holbæk.

Dan Peschack er anklaget for at have misbrugt fire mindreårige drenge og en mindreårig pige seksuelt. Den 46-årige har tidligere ved Retten i Holbæk erkendt et seksuelt forhold til en dengang 13-årig pige. Han har yderligere erkendt at have krænket flere af drengenes blufærdighed, men nægter sig skyldig i de resterende forhold.