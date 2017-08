Eksklusiv udstilling af J. Th. Lundbye-billeder

Kalundborg Kunstforening har også et andet es i ærmet: Den kendte Lundbye-ekspert Hans Edvard Nørregård-Nielsen, der er i gang med et stort bogværk om Kalundborg-maleren, har sagt ja til at skrive en lille bog om Lundbyes virke på Kalundborg-egnen. Han vil også åbne udstillingen og udlåne to Lundbye-værker. Der er også andre, der har tilbudt at låne deres Lundbye-billeder ud til udstillingen, så der foreløbig er 23 værker.