Eiland holder åbent hus

El-virksomheden Eiland har betjent kunder på hele Sjælland igennem mere end 60 år. På de her kanter har montørerne afdelinger i Høng og Kalundborg, og for nylig har de blandt andet stået for at montere storskærmen i Havneparken og sørget for strømmen til TV2 Charlies Rockshow samme sted. PR-foto