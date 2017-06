Se billedserie Dronningen besøger Kalundborg i næste uge. Men majestæten får ikke lejlighed til at hilse på de to folkevalgte fra Enhedslisten Foto: Jonas

EL: Nej til dronningen

Kalundborg - 09. juni 2017 kl. 16:17 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Niels Erik Danielsen og Jesper Hjelm Kristensen, Enhedslistens repræsentanter i kommunalbestyrelsen, skal ikke stå langs vejkanten og vifte med dannebrog, når dronning Margrethe gæster Kalundborg i næste uge. Og de to lokalpolitikere har også meldt afbud til majestæten i forbindelse med den invitation til souper på kongeskibet Dannebrog, som de to - på linje med den resterende kreds af folkevalgte og andre gæster - har modtaget.

- Vi er jo ikke så meget til det der med kors og bånd og stjerner, siger Niels Erik Danielsen og tilføjer, at afbuddet er begrundet i politik og økonomi.

I en mail til »H.M. Dronningen« skriver Enhedslistens repræsentanter:

»Kære Dronning Margrethe, tak for invitationen til souper på Kongeskibet Dannebrog den 13. juni. Vi er glade for, at også republikanerne er blevet inviteret. Vi vil dog melde afbud til souper, hvilket naturligvis ikke handler om noget personligt. Vi gør det af politiske grunde, men også af økonomiske grunde. Vores kommune har mange sociale udfordringer, som kræver en del økonomiske ressourcer og i den sammenhæng er det nødvendigt med en stram prioritering.«

Til avisen uddyber Niels Erik Danielsen:

- Enhedslisten er af borgmester Martin Damm blevet beskyldt for at være økonomisk uansvarlig. Men det virker som om, at i forbindelse med dronning Margrethes besøg er der ingen bremser i brug af penge. Vi er naturligvis interesseret i at høre, hvad majestætens besøg har kostet. Vi kan forstå, der er foregået et omfattende forberedelsesarbejde med forbrug af mange ressourcer. Det er positivt, at der flere steder er blevet ryddet op, og veje er blevet repareret og grønne arealer plejet, hvilket vi ikke er forvænt med. Men som det sikkert forstås - alt det der med kors og bånd og stjerner på, det er ikke lige Enhedslisten. Men vi ønsker naturligvis majestæten et godt besøg i Kalundborg.

Er Enhedslisten vidende om, hvad dronningens besøg koster?

- Nej, det ved vi ikke. Men vi vil gerne vide det.

Antager I, at det er et millionbeløb?

- Nej, men vi synes, at nogle af dem, der står i kø for at få et ridderkors, skal deltage.