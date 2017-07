Hunde bader gerne, men de risikerer at blive forgiftet, hvis badningen foregår i vand, hvor der har været en opblomstring af alger. Når algerne dør spredes giftstoffer i vandet, og selv om vandet ser rent ud, kan der være toxiner tilbage i vandet i flere dage efter opblomstringen. Foto: Per Jensen

Dyrlægen: Pas på de giftige alger

Hunde kan blive forgiftet med alger ved at drikke og/eller bade i det forgiftede vand. Katte bader nødigt, og plejer ikke at drikke vand med blågrønalger, hvorfor de sjældent får algeforgiftning.

Forebyggende skal man naturligvis forsøge at undgå, at hunden bader i eller drikker af algeforurenet vand.

Det er en god idé at tage en vandprøve for siden at have muligheden for at få undersøgt, om vandet indeholder toxiner, idet det ikke altid kan ses med det blotte øje.