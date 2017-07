Dyrlægen: Katte kan få blærebetændelse af stress

Hos katte forekommer en lidelse som hedder felin idiopatisk cystitis (FIC). Det kan oversættes til »blærebetændelse hos katte af ukendt årsag«. Imidlertid ved man at stress spiller en rolle i sygdomsforløbet, hvorfor vi her vil omtale lidelsen som »stressbetinget blærebetændelse«.

Symptomerne siger ikke noget om årsagen til blærebetændelsen, hvorfor det altid kræver nærmere undersøgelser for at kunne fastlægge, hvilken form det drejer sig om.

Røntgen og scanning af blæren kan også være nyttige i diagnostikken, blandt andet for at udelukke svulster som årsag til symptomerne.

Det ser ud til, at katte, som udvikler FIC, har et tyndt eller ufuldstændigt lag, som ikke beskytter slimhinden tilstrækkeligt.

Ydermere spiller stress som nævnt en vigtig rolle for udviklingen af sygdommen, og man mener, at der ud over den normale stressreaktion også kan være tale om, at katte, der udvikler FIC, reagerer unormalt på stress, således at deres stresshormoner fordeler sig anderledes, end man ellers ser hos katte.