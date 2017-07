Betina Newberry - her med Henry Pedersen i vinmarkerne - er meget tilfreds med og glad for indsamlingsresultatet: - Det bidrager til at øge kendskabet til danske vine. Foto: Bjarne Robdrup

Dyrehøj nåede målet

- Formålet med Coop Crowdfunding er at skabe en direkte forbindelse mellem Coops mange forbrugere og de mange visionære fødevareproducenter, som drømmer om at gøre Danmark rigere på nye og spændende fødevarer. På den nye platform bliver det muligt at yde støtte til konkrete virksomheder, heriblandt Dyrehøj Vingaard, sagde Charlotte Skovgaard, projektdirektør i Coop tilbage i april - og tilføjede:

- Dyrehøj Vingaard har gjort en stor indsats for at sætte dansk vin på landkortet, og de er i høj grad med til at videreudvikle den danske madkultur. Vi er glade for, at vi med Coop Crowdfunding kan være med til at tage produktionen til »det næste niveau« og sikre, at endnu flere danskere får kendskab til vingårdens produkter.