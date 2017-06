Dværgmågen er verdens mindste måge, her set ved Tissø. Foto: Per Huniche

Dværgmåger vaskede sig

På en Tissø-eng, ved p-pladsen syd for søen, så fotograf Per Huniche, også kendt som Dyrenes Paparazzo, 10-15 styk dværgmåger, som lige var landet for næsen af ham.

- De spiste lidt og vaskede sig for at stille sig i sove-stilling, fortæller Per Huniche, som går ud fra, at der må være tale om ungfugle, og han nævner, at man tydeligt ser størrelsesforskellen mellem dværgmågerne og hættemågerne i baggrunden.