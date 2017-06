Droppet supermarked koster ejer mange penge

- Jeg er rimeligt afklaret med si­tua­tionen, og jeg kan godt forstå mæglervirksomheden og Salon Carlsen. Jeg mister lejeindtægter for cirka 120.000 kroner årligt, men muligheden for, at en ny kæde dukker op en dag og vil bygge supermarked her, eksisterer jo stadig.

- Der er jo ikke tale om, at de to lejere er sagt op, men de er jo vidende om, også gennem avisen, at der har været noget rumlen med planer om et supermarked på grunden, som kommunen gennem lokalplanen har skabt mulighed for. Et projekt, som, jeg ikke har lagt skjul på, var interessant at realisere, hvis det var muligt. Det blev som bekendt ikke til noget. Men det betyder jo ikke, at der ikke kan opstå en tilsvarende si­tua­tion igen, og så kan jeg godt forstå, at man som erhvervslejemål gerne vil have ro om sin virksomhed, siger Anders Petersen.