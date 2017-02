Se billedserie Dronning Margrethe var på uofficielt besøg i Kalundborg i 2010 sammen med prins Henrik. Foto: Per Christensen Foto: Per

Send til din ven. X Artiklen: Dronningen skal med til Kalundborgs jubilæum Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dronningen skal med til Kalundborgs jubilæum

Kalundborg - 22. februar 2017 kl. 12:39 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg: Det var kongehuset, der forleden ringede til Kalundborgs borgmester, Martin Damm (V), med et spørgsmål: Om Kalundborg var interesseret i et officielt besøg af dronning Margrethe med kongeskibet Dannebrog i anledning af købstandens 850 års jubilæum?

- Det er simpelthen fedt... det passer lige ind i sol, måne og stjerner for Kalundborg. Man har heldigvis lov til at være heldig en gang imellem, lyder det fra en stærkt begejstret borgmester - som naturligvis svarede »JA!« på kongehusets spørgsmål.

- Vi er meget glade og stolte over, at Dronningen vælger at komme til Kalundborg Kommune i hele to dage. Vi glæder os meget til at vise vores natur, historie, kultur og virksomheder frem, siger Martin Damm, som mener, at byens 850-års jubilæum danner en prægtig ramme for det kongelige besøg i kommunen.

- Vi vil gerne sætte fokus på vores lange tradition for frivillighed og samarbejde. Her i Kalundborg arbejder vi sammen for at skabe bedre resultater, uanset om vi er kommunen som myndighed, frivillige borgere, institutioner eller virksomheder, siger borgmester Martin Damm.

Kalundborg Kommune ønsker at sammensætte et program, som bringer Dronningen rundt i kommunen. Kongeskibet Dannebrog vil anløbe Kalundborg Havn den 13. juni kl. 10, hvorefter dronningen modtages officielt i Højbyen.

- Vi arbejder allerede nu på at sammensætte et program, så majestæten ser vores interessante historie og kultur, den enestående natur, møder de frivillige og endelig også får et indblik i vores erhvervsliv og satsning på bæredygtighed, siger Martin Damm.

Borgmesteren håber, at alle borgere vil engagere sig i at vise kommunen frem fra sin bedste side:

- Det bliver to festlige dage, og jeg håber, at alle vil være med til at gøre Majestætens besøg godt og interessant, siger Martin Damm.