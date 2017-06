Se billedserie Borgmester Martin Damm bød Dronning Margrethe velkommen og hun fik bogen »Royale begivenheder på Kalundborgegnen«. Foto: Eva Lyng Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Dronning fik boggave Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dronning fik boggave

Kalundborg - 13. juni 2017 kl. 14:06 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næsten samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer stod klar i den tidligere byrådssal på Bispegården tirsdag formiddag i Kalundborg, mens de ventede på at Dronning Margrethe og borgmester Martin Damm (V) kom.

Til stede var dog ikke Enhedslisten, som havde meldt afbud, samt Ella Rasmussen fra Venstre.

Folk var placeret rundt langs væggene, mens der var gjort plads til, at Dronning Margrethe kunne sidde midt i rummet, mens borgmester Martin Damm (V), holdt en tale for hende.

Lige inden Dronningens ankomst var dog en vittig person i kommunalbestyrelsen, som sang »Når jeg ser et rødt flag smælde«, som dog hurtigt fik besked på at være stille af et andet kommunalbestyrelsmedlem.

Borgmester Martin Damm kom i sin tale ind på Kalundborgs lange historie med både vikinger og korstog, og faktummet at Kalundborg by kan fejre 850 års jubilæum.

- I dag er vi kendt som en driftig industrikommune, som især er kendt for sin procesindustri, sagde han.

Og når folk har fri fra arbejde, så fortsætter de med at være aktive i foreningslivet, fortsatte han.

- Derfor skal vi møde alle de frivillige under besøget, sagde han.

Dronningenes tidligere besøg har været i Reersø i 1995 og Nekselø/Havnsø i 2010, så det har også været med i overvejelserne i forhold til hvilke steder, som dronningen skulle se.

Dronning Margrethe fik overrakt bogen »Royale begivenheder på Kalundborgegnen« skrevet af lokalhistoriker Palle Bruun Olsen.

- i bogen vil De kunne se, at vi fejrede 800 år jubilæet for 49 år siden, og det var også kun et år galt, sagde borgmesteren.

Også Vor Frue Kirke troede man i lang tid var ældre end den egentlig var, så her har man også fejret jubilæet for tidligt.

- Vi går aldrig af vejen for at fejre et jubilæum, sagde borgmesteren med et smil.

Dronningen modtog glad bogen, som hun bladrede i, mens folk klappede.

Så blev pressen vist ud.

relaterede artikler

Billedserie: God stemning til kongelig modtagelse 13. juni 2017 kl. 12:49

Video: Dronningen tiltrak masser af folk 13. juni 2017 kl. 11:59

Video og billeder: Dronningen er ankommet 13. juni 2017 kl. 10:17