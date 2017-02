Se billedserie Jonas Hoffmeyer, NDC-specialist hos Force Technology, Kalundborg, fremviser en meget moderne anordning til videoendoskopi af rør.

Drive-in-certificering af svejsere

Nu kan svejsere og andre, der skal svejse, blive lyn-certificeret til specifikke certifikater i Kalundborg. Virksomheden Force Technology har netop udvidet deres lokaler på Hareskovvej 17G med nye svejsebåse og indviet dem onsdag eftermiddag.

Tidligere havde afdelingen kun prøvninger og kontroller, men kan nu producere re-certificerede og ny-certificerede og svejsefolk på kort tid.

- Pointen er, at de bliver certificeret eller re-certificeret til en bestemt og helt specifik ting, og det kræver ikke et længere kursus. Det kan typisk klares på en enkelt dag, siger Jens Munck, der er daglig leder af afdelingen i Kalundborg.

Firmaet kan - med tilkald til døgnet rundt - certificere i alle slags svejsninger i alle materialer i henhold til de europæiske standarder.

- Det er ikke kun svejsere, der kommer forbi. Det kan også være en entreprenør, der skal have godkendt en mand til kantservicesvejsning, eller en tømrer, der skal have et hæftecertifikat, siger han.

NDC-specialist Jonas hoffmeyer demonstrerede den nye videoendoskopi, hvor man ved at indføre et kamera i et tør kan undersøge misfarrvninger og eventuelle fejl indefra. Kameraet, som automatisk dimensionerer sig efter rørets diameter, kan klare selv skarpe drej og kan nå 30 meter ind i et rørsystem.

I en af båsene stod John Grønning, som var »gæsteinstruktør« fra firmaets afdeling på Lindøværftet.

- Det ser ud til, at vi udvider her i Kalundborg med en god timing, for der er jo masser af udvikling i industrien og virksomhederne, både i og uden for Kalundborg, siger han.