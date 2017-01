Drenge lyste med laser

Kalundborg: En 46-årig mandlig bebeoer på Klosterparkvej i Kalundborg anmeldte tirsdag klokken 17.04, at tre-fire unge personer havde lyst ind gennem hans vindue med et laserlys.

Midt- og Vestsjællands Politi opfordrer på baggrund af episoderne forældre i området til at tage en snak med deres børn om, at det kan være meget farligt at blive lyst i øjnene med laserlys, og at forældrene bør sørge for, at deres børn ikke gør den slags.