Dreng fængslet i surrogat for voldtægt

Den 16-årige dreng fra Jerslev, som politiet fredag anholdt mistænkt for at have deltaget i voldtægten af en 52-årig kvinde i havneparken i Kalundborg er efter et grundlovsforhør blevet varetægtsfængslet i surrogat frem til den 8. august.

Det sker når en dommer vurderer at en person på grund af sin alder ikke egner sig til at sidde i et almindeligt fængsel, kan dommeren vælge at fængsle i surrogat på for eksempel en ungdomsinstitution.