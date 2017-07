Dommer Gry Berdiin skældte ud, da hun i går formiddag blev klar over, at det var på forsvarsadvokat Gert Nørrevangs foranledning, at en tiltalt mand udeblev fra det retsmøde i Retten i Holbæk, som han var indkaldt til.Foto: Jan Holm

Dommer talte med store bogstaver

En forsvarsadvokat fik mandag hård kritik i Retten i Holbæk, da hans klient ikke mødte op til et retsmøde mandag formiddag. Her skulle en 34-årig mand have været for retten, tiltalt for hensynsløs bilkørsel med uheld til følge.