Se billedserie Betina Newberry og vinmager Zachery Brierley har god grund til at skåle for den positive opmærksomhed, Dyrehøj får i øjeblikket. Foto: Mik Foto: Mik

Send til din ven. X Artiklen: Dobbelt sølv til to vine fra Dyrehøj på Røsnæs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dobbelt sølv til to vine fra Dyrehøj på Røsnæs

Kalundborg - 11. juli 2017 kl. 16:13 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mellem flere end 1000 vinproducenter fra 25 lande verden over vandt Danmarks største vingård, Dyrehøj på Røsnæs, to sølvmedaljer i en international anerkendt konkurrence for økologiske vine i Tyskland.

Det var ottende gang, at »the international organic wine award« blev afviklet, og Dyrehøj blev belønnet med sølvmedaljer for Rös Reserve Solaris 2016 og for Rös Solaris 2016.

- Smag er som bekendt forskellig, men man bliver jo altid glad for anerkendelse, der kommer fra fagfolk fra øverste hylde. Denne tyske messe er blandt de store og meget anerkendte, og derfor betyder det naturligvis noget, at vi belønnes med to sølvmedaljer, siger vinbonde Betina Newberry.

Hun tilføjer, at Dyrehøj alene deltog med de to Solaris-vine og altså fik fuld valuta for pengene.

- At modtage sådan en hæder kan først og fremmest bruges som motivationsfaktor. At du ved, at det, du gør, ikke er helt forkert.

Mere i dagens avis.