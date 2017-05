Det tjener lokalpolitikerne

Efter de nye regler, får det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem hvert år udbetalt et fast vederlag for at varetage deres hverv i Kommunalbestyrelse og udvalg. (Arkiv)

Kalundborg - 26. maj 2017 kl. 14:09 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På onsdagens møde i Kommunalbestyrelsen vedtog kommunalpolitikerne nye regler for hvordan man skal aflønnes som folkevalgt i Kalundborg Kommune.

- Det er et sammendrag af en hel masse regler som på forhånd findes rundt omkring, samt en opdatering af reglerne til 2017. I fremtiden kan man finde reglerne et sted, forklarede borgmester Martin Damm (V).

Efter de nye regler, får det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem hvert år udbetalt et fast vederlag for at varetage deres hverv i Kommunalbestyrelse og udvalg. Dette vederlag er på 91.487 kroner.

Eneste undetagelse er borgmesteren, der i stedet får udbetalt et årligt borgmestervederlag. Størrelsen af dette vederlag er fastlagt ved lov, og fastsættes ud fra kommunens størrelse. I Kalundborg Kommune er borgmestervederlaget på 1.003.793 kroner. Viceborgmesteren får årligt et vederlag på 10 procent af dette beløb altså 100.379,30 kroner.

Derudover får kommunalbestyrelsesmedlemmer et yderligere tillægsvederlag en gang om året, hvis de er medlemmer af et af kommunens fagudvalg eller er formand for et af disse udvalg.

Et menigt medlem af Børn- og Familieudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget eller Børn- og Ungeudvalget får et udvalgsvederlag på 32.121,38 kroner. Formanden for disse udvalg får i stedet et formandsudvalg på 250.948,25 kroner. Eneste undtagelse er formanden for Børn- og Ungeudvalget, der får 100.379,30 kroner.

Medlemmer af Økonomiudvalget får et højre udvalgsvederlag på 60.227,58 kroner. Borgmesteren er automatisk formand for Økonomiudvalget, og får ikke noget ekstra vederlag for denne post.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer med børn på under 10 år, får et ekstra tillægsvederlag på 14.155,32 kroner. Der ydes tabt arbejdsfortjeneste på årligt 21.245,00 kroner. Endelig kan kommunalbestyrelsesmedlemmer få dækket kørsel og diæter i forbindelse med kommunale møder.