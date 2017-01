Se billedserie Værslev Dilettanterne eri disse dage i færd med at ligge sidste hånd på deres nye forestilling "Frøken Nitouche", der har præmiere den 4. februar. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Det skal være en fest at se dilettant Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det skal være en fest at se dilettant

Kalundborg - 10. januar 2017 kl. 16:39 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Værslev Forsamlingshus er der atter engang fyldt med aktivitet. Dilettanterne er ved at lægge sidste hånd på årets forestilling: »Frøken Nitouche«.

Her er der er blevet øvet hver eneste mandag siden slutningen af oktober for at blive klar til årets dilettantforestilling i Værslev, hvor publikum i år kan glæde sig til en opsætning af lystspillet »Frøken Nitouche«.

- Vi sprang over en enkelt gang i løbet af julen, men ellers har vi været på hver mandag, så vi glæder os snart til at fremvise vores stykke, fortæller Værslev Dilettants mangeårige instruktør Birthe Andersen.

I år er i alt 18 mand involveret i at bringe »Frøken Nitouche« til live på scenen. 15 er med som skuespillere, en står for musikken, en er sufflør og så er der Birthe Andersen som instruktør.

- Derudover har en af vores skuespillere en dobbeltrolle som sminkør. Det er ikke nogen lille opgave, at få 15 mand klar til at gå på scenen, så den første skuespiller møder allerede ind klokken 10.00, for at være klar til forestillingen om eftermiddagen, siger Birthe Andersen.

Blandt skuespillerne er der både gamle kendinge, som har spillet dilettant i Værslev gennem mange år, samt helt nye ansigter.

- I rollerne som Frøken Nitouche og premierløjtnant Parsberg har vi to helt nye skuespillere. Det er Vanilla Eriksen og Jesper Thostrup. Det er dejligt ind i mellem at få nogle nye yngre kræfter med på holdet. Vi andre bliver jo kun ældre, og ellers ender det med, at vi kun kan spille plejehjemskomedier, siger Birthe Andersen.

De fleste danskere kender nok bedst »Frøken Nitouche« fra 1963 med Lone Hertz, Dirch Passer og Ebbe Langberg i hovedrollerne. Det er da heller ikke første gang, at dilettanterne i Værslev går på opdagekse i den danske filmskat. Sidste år havde man således stor succes med at opføre »Sommer i Tyrol« til fulde huse under alle forestillinger.

- Det var en fantastisk oplevelse. Vi skulle virkeligt synge igennem for at blive hørt, for publikum skrålede med på alle sangene, fortæller Birthe Andersen.

Netop sangene og musikken var også en af hovedårsagerne til, at man i år valgte at kaste sig over »Frøken Nitouche«.

- Der er nogle rigtig gode og kendte sange i stykket. Samtidig er det vigtigt for os, at det er et stykke som publikum kender, og at det er en sjov og munter oplevelse at komme på besøg hos os. Det skal være en fest at gå til dilettant. Det skal ikke være alt for trist, mener instruktøren.

Stykket har præmiere den 4. februar og opføres også den 11. februar. Begge dage vil der både være eftermiddags og aftenforestillinger.