Troldebjergskoven i Jerslev er populær blandt store og små og bruges både af skoler, børnehaver, motionister, hundeluftere og naturelskere. Skoven blev plantet af Hvidebæk Skovforening, der i år fylder 35 år. Bestyrelsesmedlem Carsten Clausen viser rundt i skoven.

Det kræver tålmodighed at plante en skov

Kalundborg - 08. september 2017 Af Thomas Rye

- Man skal være indstillet på tålmodighed, hvis man planter en skov. De første ti til tyve år sker der ikke ret meget, siger Carsten Clausen.

I Troldebjergskoven i udkanten af Jerslev er tålmodigheden dog for længst blevet belønnet. For 35 år siden meldte Carsten Clausen sig ind den nystiftede Hvidebæk Skovforening, som han i dag sidder i bestyrelsen for. Foreningen havde som sit erklærede mål at plante en ny skov i den gamle Hvidebæk Kommune. Resultatet blev Troldebjergskoven.

- På det tidspunkt var Vestsjælland meget skovfattig, og vi var en gruppe, der følte at der manglede noget bynær skov. Hvidebæk Kommune stillede to en halv hektar jord til rådighed for projektet, og den 14. april 1984 plantede vi det første træ, til det der sidenhen skulle blive Troldebjergskoven, fortæller han.

Siden da er Troldebjergskoven vokset støt. Træerne er blevet større, men samtidig er grunden skoven ligger på også blevet udvidet, så den i dag fylder syv hektarer.

- Troldebjergskoven bliver nok heller ikke større. På den ene side har vi Jerslev og på den anden side private marker, så der er ikke rigtig plads til at udvide yderligere, siger Carsten Clausen.

På de syv hektarer har Hvidebæk Skovforening dog i årernes løb fundet plads til at plante mere end 25.000 træer.

- Mange af skovens træer og planter er egentlig ikke noget vi forbinder med traditionelt skovbrug. Troldebjergskoven ligger lige op af byen, og det gør at mange planter finder vej fra lokale haver og til skoven. Samtidig har vi også valgt at plante et stort udvalg af buske og træer, da det kun gør oplevelsen ved at gå i skoven større, siger Carsten Clausen.

Hvidebæk Skovforening har knapt hundrede betalende medlemmer. Heraf er det en lille gruppe på en knapt ti mand, der aktivt står for at passe og pleje skoven.

- Især i de første år blev der lagt rigtig meget arbejde i skoven. Vi har stadig en del arbejde i at passe og pleje skoven, men det er mindre end dengang, siger Carsten Clausen.

Hvidebæk Skovforening har dog stadig løbende nye projekter, som de går og arbejder med.

- I løbet af efteråret planlægger vi at opstille en bænk og plante en lav bøgehæk som læg på toppen af Gåsebjerg. Det er til ære for vores afdøde formand Hans Rasmussen. Han plejede tidligt hver morgen at nyde udsigten fra toppen af Gåsebjerg mens han drak sin morgenkaffe, fortæller Carsten Clausen.