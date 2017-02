Se billedserie Politikommissær Dan Warming flyttede den 1. februar fra politistationen i Roskilde til politistationen i Kalundborg, hvorfra han i fremtiden skal lede Midt- og Vestsjællands Politis forebyggende afdeling.

Det handler om at føle sig tryg

Kalundborg - 28. februar 2017 kl. 10:02 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 1. februar begyndte politikommissær Dan Warming på Kalundborg Politistation. Herfra skal han fungere som leder af det Midt- og Vestsjællands Politi kalder Forebyggelse Vest, hvor han er ansvarlig for politiets forebyggelsesarbejde i Kalundborg, Holbæk og Odsherred.

Politikommissæren er ikke i tvivl om, hvad hovedopgaven i hans nye arbejde er:

- I alt hvad vi foretager os, så er bundlinjen, at borgerne skal være så trygge, som det er muligt, siger Dan Warming.

I en by som Kalundborg, hvor flere borgere oplever, at der er mindre politi på gaderne end førhen, er det en ekstra udfordring at løfte, men spørger man Dan Warming og kommunikationsansvarlig ved Midt- og Vestsjællands Politi Carsten Andersen, så har borgerne ingen grund til at føle sig utrygge.

- Vi bliver målt på vores responstid. Det er et krav, at politiet skal være fremme så hurtigt som muligt, når der er brug for dem. I dag sidder betjentene måske ikke nede på stationen hele døgnet, men der er politi i Kalundborg hver eneste dag, og der vil altid være en patrulje i nærheden, som hurtigt kan rykke ud. Vi er tilgængelige 24 timer i døgnet - også i Kalundborg. siger Carsten Andersen.

- Verden har ændret sig, og kriminelle er i dag er meget mobile. En tricktyv, der opererer i Kordilgade om formiddagen, kan let være i Holbæk eller Nykøbing om eftermiddagen. Derfor giver det også bedre mening at organisere politiet på en anderledes måde, mener Danwarming.

At skabe tryghed drejer sig i høj grad om synlighed, mener Dan Warming.

- Men synlighed er mange ting. Det kan både være betjente, som patruljerer på Kordilgade, tager på besøg på skoler, på asylcenteret eller til borgermøde, siger han.

- Vi prøver hele tiden at være på forkant. Her er det også vigtigt, at vi får hjælp af borgerne. Vi er meget taknemmelige for henvendelser fra borgerne, og selvom vi måske ikke rykker ud på hver eneste henvendelse, så bruger vi alle henvendelser til at vurdere, hvor vi skal sætte vores kræfter ind, siger Dan Warming.

- Heldigvis er borgerne blevet rigtig gode til at passe på hinanden. Jeg sidder hver dag med døgnrapporten, og det er efterhånden mere reglen end undtagelsen, at vi har et signalement enten på en mistænkt eller på et køretøj, når der har været en episode, siger Carsten Andersen.