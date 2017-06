Se billedserie Torsdag blev der taget første spadestik til den ny BMX bane ved Tømmerup Hallen. Borgmester Martin Damm, formand for Kalundborg Forsyning Anne Marie Hansen og formand for Kalundborg BMX Klub Morten Christensen hjalp hinanden med det ceremonielle spadestik. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Det første spadestik til den ny BMX bane

Kalundborg - 29. juni 2017 kl. 15:23 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der kunne næsten høre et lettelsens suk, da det første spadestik til Kalundborg BMX Klubs nye bane torsdag formiddag blev taget på plænen bag Tømmerup Hallen.

Den nye bane har langt fra haft en let fødsel, og Kalundborg BMX Klub og Kalundborg Forsyning brugte uger på at finde hinanden i forhandlingerne tidligere på året.

Torsdag var alt det imidlertid glemt. Nu skulle den nye bane fejres med det traditionelle første spadestik.

- Den nye bane har været længe undervejs. Rejsen er måske ikke gået helt så smidigt, som vi allesammen ville have foretrukket, men sådan er det nogle gange. Det vigtigste er, at historien ender godt, sagde borgmester Martin Damm (V) i sin tale til de fremmødte.

Og borgmesteren understregede, at den nye banes placering ved Tømmerup Hallen ville give Kalundborg BMX Klub mulighed for at blive en del af et nyt større fællesskab.

- Når i kommer her ud til Tømmerup Hallen, bliver i en del af miljøet omkring TGU (Tømmerup Gymnastik- og Ungdomsforening, red). Det er et stort fællesskab, som i forvejen rummer masser af forskellige aktiviteter. Jeg tror begge parter kan få megen glæde af hinanden i fremtiden, sagde borgmesteren.

En der havde fundet det helt store smil frem onsdag formiddag var formand for Kalundborg BMX Klub Morten Christensen.

- Det har været en lang og sej kamp at nå hertil, og ofte er det gået op ad bakken. Men sådan er det jo at køre BMX, grinede formanden.

Martin Damm og Morten Christensen tog sammen med formanden for Kalundborg Forsyning Anne Marie Hansen det første spadestik til den nye BMX bane.

Baggrunden for den nye BMX bane var, at Kalundborg Forsyning i 2013 købte den grund, der i dag huser Kalundborg BMX Klub. En del af købsaftalen var, at hvis Kalundborg Forsyning valgte at inddrage grunden til eget brug, så skulle forsyningen til gengæld stå for etableringen af et nyt BMX anlæg til klubben.

Det egentlige arbejde med at anligge den nye bane går i gang i løbet af sommeren. Planen er at den nye bane skal være færdig, så den kan overdrages til Kalundborg BMX Klub til december. Det vil give den nye bane tid til at sætte sig, inden den skal tages i brug til foråret.

Allerede nu glæder BMX rytterne sig dog til at tage den nye bane i brug.

- Jeg har allerede fået mange henvendelser fra klubber rundt om i landet, der vil komme og køre på vores nye bane, sagde Morten Christensen.

Den nye bane plus klubhus forventes at koste godt 5,5 millioner kroner. Banen bliver anlagt af britiske Clark & Kent, der også har lavet den oplympiske BMX bane i London.