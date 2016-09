Der skal skæres ned på politiet

- Planen for de kommende ændringer i organisationen hos Midt- og Vestsjællands Politi er indsendt til rigspolitichefen, hvor der er mulighed for en justering, oplyser lederen af lokalpolitiet i Kalundborg, politikommissær Otto Storm. Han fortæller, at den nye organisationsplan kan få konsekvenser for politiet alle steder i kredsen:

- Vi skal på et møde i samarbejdsudvalget i denne uge informere tillidsrepræsentanter og medarbejdere om vores planer for, hvordan vi implementerer flerårsaftalen - herunder om de justeringer af organisationen, som det vil medføre. Jeg kan derfor ikke her nogle få dage før dette møde redegøre for de nærmere detaljer i vores overvejelser, hvilket jeg håber, at man godt kan forstå, siger politidirektør Anne Tønnes, som godt allerede nu kan slå helt fast, at man ikke lægger op til at nedlægge politistationen i Kalundborg.