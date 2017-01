Skuespilleren Mette Marckmann i den vokale forgrund, Ole Fick, Øyvind Ougaard og Mads Vinding leverer musikalsk klasseunderholdning på Lykkebjerg 21. januar.

De store følelser helt i Trilles ånd

Kalundborg - 04. januar 2017 kl. 15:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det originale Trille Band med Mette Marckmann i den vokale forgrund indleder lørdag den 21. januar rækken af koncerter på Lykkebjerg ved Sønderød i 2017.

Trille Band har spillet nogle forrygende koncerter siden etableringen i 2014, hvor både unge og ældre har nydt et forrygende genhør.

Trilles sange indskrev sig gennem 1970'erne og 1980'erne blandt de mest markante, og Trille selv - Bodil Nielsen (født 6. marts 1945 i København, død 17. oktober 2016) - i kredsen af elskede sangere og sang­skrivere.

Trilles lyrik gik lige i hjertet på en helt generation med hendes usentimentale tilgang til store følelser, hverdagsskildringer og markante politiske holdninger.

Hun turnerede i hele Norden og hendes livekoncerter var altid velbesøgte. Ikke kun på grund af de gode sange, men også fordi hun formåede at samle et helt unikt band omkring sig.

Et band, som leverede musik i verdensklasse og som altid udstrålede højt humør.

Bandet havde ikke været samlet siden 1988, hvor Trille holdt op med at optræde, men blev, i forbindelse med den udstilling, der var om Trille på Arbejdermuseet for to år siden, samlet igen.

Og det er kendte navne på den danske kunstscene, vi taler om. Så for første gang i 26 år står Ole Fick, Øyvind Ougaard og Mads Vinding på scenen sammen for at spille Trilles musik. Trille gav skuespilleren Mette Marckmann lov til at fortolke hendes sange og skabte således grundlaget for Trille Band.

Det bliver en koncert næsten som før. Med et righoldigt repertoire af Trilles bedste sange. En koncert hvor man kan få lov til at synge med, at mindes og glædes over noget musik, der bliver spillet alt for sjældent, som Trille Band selv udtrykker det.

Der er god grund til at glæde sig til en aften med Trilles sange og et band og en sangerinde, der kan fortolke, så minderne pibler frem.

Billetsalget er begyndt.

BR