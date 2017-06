Nikolaj & Piloterne skal med til rockshow i Kalundborg søndag den 2. juli. De andre navne er Sanne Salomonsen, Rasmus Nøhr og Folkeklubben.

Send til din ven. X Artiklen: De sidste navne til rockshow på havnen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

De sidste navne til rockshow på havnen

Kalundborg - 29. juni 2017 kl. 19:36 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg Havnepark bliver fyldt med rock og underholdning, når TV2 Charlie den 2. juli optager programmet Rockshow. Hidtil har det været offentliggjort, at Sanne Salomonsen og Rasmus Nøhr spiller til showet, og nu kan arrangørerne løfte sløret for de to sidste navne, som er Folkeklubben og Nikolaj & Piloterne. Vært for koncerterne er Anders Blichfeldt fra Big Fat Snake.

Kunstnerne spiller to shows om aftenen med to kunstnere i hvert show. Publikum er også velkomne til at overvære lydprøver og generalprøver i løbet af dagen. Lydprøver begynder fra klokken cirka 11.45, og der er generalprøver om eftermiddagen, og fra først på aftenen kommer rockshow I og II.

Foreningerne bag Kalundborg Rock'er vil stå for at sælge mad og drikke i havneparken på dagen, ligesom stedets pølsevogn og iskiosk vil være åben. Der vil være servering fra omkring klokken 12 på pladsen, oplyser Anders Greis, kulturformidler og eventkoordinator ved Kalundborg Kommune.

Der er siddepladser til de første 600 gæster, og det anbefales at medbringe klapstole eller andet at sidde på.

Der vil være spærret for trafikken på Vestre Havnevej mellem Strandstræde og indkørslen til parkeringspladsen bag politigården. Skibbrogade vil være afspærret ved Vestre Havnevej. Afspærringerne gælder hele søndag den 2. juli.

Besøgende i bil anbefales at parkere ved politigården, Gisseløre, Vænget og Kalundborg Station, men arrangørerne anbefaler, at man kommer til fods, på cykel eller med offentlig transport.

Rockshow er Tv2 Charlies nye musikevent, der rejser til fem danske byer hen over sommeren med bands og artister og laver gratis koncerter under åben himmel. Koncerterne munder ud i to tv-programmer, som vises fem-seks gange hen over efteråret på Tv2 Charlie.