De løber med et smil

Sådan indledte formand Kristine Ruus sin fødselsdagstale til Høng Løbeklub, som lørdag markerede sine første 10 leveår. En tale, der var lige så positiv som den klub, hun repræsenterer - og som Kristine har været formand for nu i to omgange. Hun blev formand første gang i 2011, da løbeklubben blev en selvstændig afdeling under Høng Gymnastikforening, og fik dengang at vide, at klubbens 80 medlemmer nok var toppen, for »alt det løberi var bare en dille, der ville gå i sig selv igen«.

Meget bunder i, at vi er tro mod vores motto, at løbe for vores velfærd, en sund livsstil, og frem for alt for at være sociale. At vi også deler HGs motto, at være en klub med plads til alle, betyder, at vi har højt til loiftet. Her er det tilladt at juble, også over egne præstationer, uden at skrabe knoerne på janteloven, men vi er også gode til at klappe hinanden på skulderen og huske roserne, sagde Kristine: