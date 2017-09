Dansk Industri: Lokale virksomheder føler sig dårligt behandlet

- Kalundborg har på papiret rigtigt gode forudsætninger for erhvervsudvikling. Derfor undrer det mig, at kommunen nu falder så meget ned ad DI's liste. Men det er et udtryk for, at de lokale virksomheder generelt føler sig dårligere serviceret af kommunen, og det skal vi have set nærmere på. Jeg mener, at vejen tilbage på sporet for Kalundborg Kommune er at styrke informationen og dialogen med det lokale erhvervsliv, det vil vi fra DI Vestsjælland gerne hjælpe med til, siger siger formand for DI Vestsjælland Steen Søgaard.