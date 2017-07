Se billedserie 8. Himmel koncert i Klosterpaken med børnejazz bandet JAzz Five tirsdag formiddag. Foto: Charlotte Kofoed

Dans som i New Orleans

Kalundborg - 25. juli 2017 kl. 11:30

Der ventede en oplvelse ud over det sædvanelige, for de flere hundrede børn og voksne som tirsdag formiddag troppede op i Klosterparken i Kalundborg. For de skulle ikke bare overvære en almindelig 8. Himmel koncert, nej de skulle med på en musikalsk rejse til New Orleans i USA.

- Derovre elsker de at feste, danse og synge, så det håber vi at i er klar på, sagde saxofonist Jeppe Zacho fra bandet Jazz Five, der var rejseledere på dagens musikalske udflugt.

Det behøves han ikke spørge om to gange, for fra den første strofe blev spillet så dansede og hoppede børnene rundt i amfiteateret bag Kalundborg Gymnasium.

Jazz Five er to gange blevet kåret som Danmarks bedste børnejazz-navn ved Danish Music Award, og gennem 45 minutter gjorde de deres bedste for at bevise, at de havde fortjent hæderen ved at levere et sveddryppende program af funk, blues og jazz'n'roll.