Damm: DI har forklaringsproblem

Kalundborg - 05. september 2017 kl. 13:24 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmester Martin Damm (V) er dybt forundret over den dramatiske rutsjetur som Kalundborg Kommune har taget i Dansk Industris (DI, red) nye analyse af de danske kommuners erhversklima.

- Min umiddelbare reaktion er, at DI har et forklaringsproblem, siger Martin Damm.

Borgmesteren undrer sig blandt andet over, at Kalundborg Kommune i analysen fra DI ligger som nummer 60 i virksomhernes vurdering af kommunernes skatte, afgifter og gebyrer.

- I 2013 lå Kalundborg Kommune som nummer 25 på samme område. Siden da har vi gjort en stor indsats for at nedbringe skatte, afgifter og gebyrer, og måler vi på en række statiske indiaktorer, så er vi den danske kommune, der har nedbragt virksomhedernes skatte og afgifter mest. Det hænger simpelthen ikke sammen, siger borgmesteren.

Ifølge DI så kritiserer de lokale virksomheder blandt andet Kalundborg Kommune for, at være dårlig til at informere virksomhederne og til at føre dialog med dem.

Martin Damm afviser dog denne kritik.

- Kalundborg Kommune har det sidste år iværksat en lang række initiativer, for netop at imødekomme virksomhederne. Jeg har blandt andet personligt besøgt kommunens 50 største virksomheder, vi har nedsat et håndværkerdialogforum hvor jeg også selv deltager i møderne, og vi har forsøgt at arrangere et møde for DI's medlemmer, som vi desværre måtte aflyse, da der ikke var interese for at deltage, siger borgmesteren.

Martin Damm stiller også spørgsmål ved grundlaget for undersøgelsen.

- Jeg mener, at det er et meget lille antal virksomheder, som ligger til grund for DI's analyse. Jeg kan godt være i tvivl om, hvorvidt det er et repræsentativt grundlag, som man kan konkludere på, siger han.

Ifølge DI's oplysninger har 71 lokale virksomheder medvirket til analysen.

Martin Damm understreger dog, at han og Kalundborg Kommune gerne vil i dialog med DI og deres medlemmer.

- Der vil altid være ting man kan blive bedre til at gøre som kommune, og hvis nogle af de virksomheder som har kritiseret os i undersøgelsen ønsker at mødes med mig og tage en snak om forholdene i kommunen, så er jeg altid parat, lover han.

