Dagplejemor siger farvel efter 47 år

- Der har aldrig været en dag, hvor jeg ikke var glad for at skulle stå op og passe børn. Derfor bliver det selvfølgelig også en stor omvæltning nu, og jeg skal godt nok lige vænne mig til tanken om, at der ikke kommer børn ind ad døren mere. Det var heller ikke sjovt at fortælle mine forældre, at de ikke længere kunne sende deres børn herhen. De har jo også været glade for at komme her, og det har været skønt at dele mit hjem med andre mennesker, siger hun.