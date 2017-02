Dagplejemødre er bekymrede

- Jeg er blevet kontaktet af bekymrede dagplejere, fortæller Gert Larsen fra Svebølle Lokalråd, som også har hørt, at Børnehuset i Viskinge bliver det nye sted, hvor dagplejemødrene kan mødes med børnene. Dét bekymrer formanden for lokalrådet:

- Det vil være farligt, at alle dagplejemødrene skal til at vandre med de små børn ad en trafikfarlig vej med stor og tung trafik fra Svebølle til Viskinge. Vi har i Svebølle Lokalråd i flere år forsøgt at få etableret cykel/gangsti på denne strækning, da vi opfatter denne vej som trafikfarlig skolevej. At man så oven i købet nu vil sætte dagplejen og de små børn i den farlige situation, når de skal vandre frem og tilbage mellem Svebølle og Viskinge, har vi i Svebølle Lokalråd svært ved at se det ansvarlige i, siger Gert Larsen.