Da Mocca skulle på fisketur

Mocca er en skøn, lille schæfertæve på lige godt et halvt år.

Hun er som de fleste hvalpe nysgerrig og fuld af gode ideer - og også fuld af energi til at føre dem ud i livet.

Ind imellem går det dog galt for vores små firbenede venner, og det gjorde tildels også for Mocca forleden dag.

Det er jo sådan, at man som hvalpe-ejer forsøger at komme hvalpen i forkøbet, således at den kan undgå at skulle høste alt for mange ubehagelige erfaringer selv.

Man sætter ting op uden for hvalpenes rækkevidde, og man sætter hegn omkring »farlige« steder og så videre, og så videre.

Men hvalpenes nysgerrighed og vilje er oftest så stærk, at man alligevel overser nogle risici.

I Moccas tilfælde havde ejeren forbrudt sig ved at tro, at han kunne afskærme hvalpen fra en del at sit værksted ved at skrue en træ-plade op omkring det område, hvor hvalpen ikke skulle være.

Skruer, kan som bekendt skrues både ind og ud, men hvem havde forestillet sig at Mocca lå inde med den viden?

Så da Mocca var alene på værkstedet, blev alle skruer sirligt skruet ud og pladen væltet.

Nu lå verden åben for Mocca, og hvad var mere naturligt end at pakke til en lille fisketur?

Men ak - nok havde hun regnet ud, hvordan man løsner en skrue, men en fiskekrog gennem læben var en lidt anden sag.

Da den hverken ville ud den vej, som den var kommet ind, eller hele vejen gennem læben, måtte Mocca en tur til dyrlægen.

Hun tog dog situationen med værdighed og gav ikke så meget som bare et lille piv, da dyrlægen trykkede krogen hele vejen gennem læben, klippede modhagen over og fjernede den.

Det hele tog ikke meget mere end et halvt minut, og herefter var Mocca så klar til at komme hjem og starte på et nyt eventyr.

Dagen derpå ringede vi til Moccas ejer, som kunne fortælle, at Mocca var fuldt og helt ovre den lille episode og ikke lod til at bekymre sig synderligt over, at det blev en meget kort fisketur.