- Så skal vi have fat i den anden helium-flaske, sagde projekt manager René Fléron. Ballonen skulle have 6,11 kubikmeter. Foto: Ulrik Reimann

DTU Space med kæmpeballon på golfbanen

Røsnæs: Mens enkelte hårdkogte golfspillere gik rundt og spillede i vintervejret mandag, stod en gruppe unge fra DTU Space på Kalundborg Golfklubs baner mandag formiddag og knoklede med noget ganske anderledes: En to kilos stratosfæreballon i latex, som skulle sendes op i et sted mellem 26 og 30 kilometers højde.

- For at nå derop skal ballonen fyldes med 6,11 kubikmeter helium, forklarede en af de førstesemeter-studerende MIchael Rahbek, som selv havde foretaget heliumberegningen.

Der mange detaljer og justeringer, som skulle på plads, og DTU project manager René Fléron nåede at blive småstresset, inden projektet kom så langt, at ballonen kunne fyldes op og komme i gang med sin opgave: At løfte en række eksperimenter bygget af de studerende op i stratosfæren. Forsøgene var blandt andet en koronagraf - en solkikkert - monteret med små motorer med propeller, der skal sørge for den rette positionering i forhold til solen. Der var også et gps-forsøg og et forsøg med en såkaldt kill-switch, så man kan klippe snoren mellem udstyret og stratosfæreballonen med fjernkontrol.