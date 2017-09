Se billedserie Den første kamp for 6 klasserne stod mellem Ubby og Nyrupskolen. Sidstnævnte vandt 13-0 - og siden hele stævnet. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: DM i bold i regnvejr Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DM i bold i regnvejr

Kalundborg - 13. september 2017 kl. 16:28 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Raklev har et dejligt idrætsanlæg ved Røsnæs-hallen. Men når regnen står ned i stænger, er fornøjelsen på det grønne græs under åben himmel til at overse. Og sådan var situationen for 27 fodboldhold, da Dansk Skoleidræt Vestsjælland i dag afviklede sit kvalifikationsstævne til DM-finalerne i Odense i juni næste år. Herredsåsens piger og Nyrupskolens drenge får oplevelsen i den fynske hovedstad mod landets øvrige bedste 6. klasser.

Der blev også spillet vestsjællandsmesterskaber i fodbold for 8. og 9. klasse, og her løb Svebølle Skole med begge titler. Både drengene og pigerne vandt stævnet, og - pudsigt nok - over Herredåsens 9. klasser i finalerne. Det var og blev en våd affære, og stævneleder, og formand for Dansk Skoleidræt Vestsjælland, Erik Elmelund, er imponeret:

- Alle kampe blev gennemført efter planen trods vejrliget. Også de såkaldte trøstkampe, altså placeringkampe lidt længere nede i rækkerne, blev afviklet. Ingen hold udeblev. Det synes jeg er med til at understrege, at stævnet var en succes, siger han.

De vigtigste kampe - fordi det er et officielt DM, der spilles om - var 6. klasse-turneringen, hvor finalen, ikke uventet, stod mellem to hold fra Kalundborg Kommune, Nyrupskolen og Skolen på Herredsåsen. William Borup scorede kampens eneste mål og sendte Nyrup til Odense. Finalestævnet for pigerne talte blot tre skoler med Herredsåsen på toppen.