DF'er: Mur af magtarrogance om Ny Vesthavn

Kalundborg - 28. juni 2017 kl. 20:42 Af Ulrik Reimann

Èn politiker i kommunalbestyrelsen er imod Ny Vesthavn i Kalundborg. Det er Lis Dannenberg (DF), som siger, at de øvrige 26 i kommunalbestyrelsen ikke udviser den ansvarlighed, man bør kunne kræve af en politiker.

- Den gang, man fra Kalundborg Havns side begyndte at tale om Ny Vesthavn, var forholdene helt anderledes end i dag. Jeg mener, at business casen for Ny Vesthavn ikke er blevet rettet til efter de nye forhold, og det har jeg prøvet at gøre mine 26 kolleger i kommunalbestyrelsen opmærksomme på. Reaktionen har været larmende tavshed. Ikke så meget som et pip har jeg hørt tilbage, siger Lis Dannenberg (DF).

Hun understreger, at sagen - som er på dagsordenen på kommunalbestyrelsens møde i dag - for hende handler om ansvarlighed:

- Jeg skal som politiker være med til at sørge for, at pengene bliver brugt på den bedste måde. Det er min pligt, og jeg er personligt meget usikker på projektet Ny Vesthavn, som opererer med en kommunal lånegaranti på 220 millioner kroner. Projektet, som er omgærdet med stor lukkethed, ligner »Kejserens nye klæder«. Hvor er de kunder, som har brug for at være i Ny Vesthavn, spørger Lis Dannenberg, som også gerne vil vide, hvor mange virksomheder Kalundborg Havn har måttet sige nej til med henvisning til, at der ikke er mere plads at udleje på den eksisterende Kalundborg Havn.

Lis Dannenberg siger, at hun er blevet mødt af en kollektiv mur af magtarrogance i sine forsøg på at gøre opmærksom på de ændrede forudsætninger for Ny Vesthavn:

- Det er ligesom, at man har aftalt, at man ikke besvarer kritiske spørgsmål. Jeg synes, at politikerne er påfaldende tavse om denne store og vigtige sag, siger Lis Dannenberg, som heller ikke bakkes op af resten af DF-gruppen i sagen om Ny Vesthavn. Men DF'erne accepterer, at hun har sin holdning og argumenterer imod Ny Vesthavn.

DF'eren nævner, at havnen satsede forgæves på færgeterminal, elementer til Femern og reparation af Storestrømsbroen og containerterminal-udflytning fra København, og Lis Dannenberg har ikke hørt om aftaler med rederier, der vil sende de helt store, nye krydstogtskibe til Ny Vesthavn i Kalundborg. Hun nævner også, at der ikke synes at være forespørgsler på arealerne på Ny Vesthavn.

- Lukketheden er et stort problem. Dét, at hverken borgere eller jeg selv får svar på skriftlige henvendelser til kommunen eller kommunalbestyrelsens medlemmer, specielt når det drejer sig om lånegarantien til Ny Vesthavn, siger Lis Dannenberg og fortsætter:

- Tilbage står nogle containere og Ny Vesthavns åbenhed over for kemisk industri. Kan dette betegnes som et fantasifuldt, forblæst luftkastel? spørger Lis Dannenberg.