D-Day Doll havde seks bazookaer

Her holdt Nordvestsjællands Flyveklub åbent hus, og det tilbud tiltrak rigtig mange. Nordvestnyts udsendte faldt pladask for D-Day Doll, som er ejet af Kenneth Maigaard (førstepilot) og sønnen Vitus (andenpilot) på fem år. Begge havde grønt flyverdress på, så de matchede den army­grønne L-4 Grasshopper, som er bygget i 1943 i USA og har farefulde rekonoceringstogter bag sig i Nordafrika, Italien og Normandiet. Det lette fly har også været udstyret til angrebsmissioner med tre bazookaer monteret på hver side, oplyste dets nuværende ejermand, som er vild med at eje et stykke flyvende historie fra Anden Verdenskrig. Kenneth Maigaard, der er fra Holbæk, bruger også flyet i sit arbejde som luftfotograf og nævner, at det har fantastiske flyveegenskaber og kan flyve så langsomt som 70 km/t og op til 170 km/t.