Cykelløb ændrer trafikforhold i Kalundborg

De veje, hvor cykelrytterne skal køre de sidste tre omgange af løbet bliver vi nødt til at spærre i tidsrummet kl. 14 - 18. Målet for etapen bliver i havneparken. Derfor vil der være parkeringsforbud den 12. september 2017 fra kl. 6.00, og det vil ligeledes være nødvendigt at lukke Vestre Havnevej for trafik fra kl. 8.00 - 20.00.

Kommunen sikrer adgang til og fra midtbyen via Klosterparkvej. De indfaldsveje, som er berørt af cykelruten, vil også blive spærret, for at sikre, at ruten holdes fri for trafik. Det kommer til at betyde en del omkørsel - og altså adgang via Klosterparkvej.