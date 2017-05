Se billedserie Jozsef Kiss (i gult) er stolt af sin gamle Ural, der fik lov at køre forrest på 500 mcéres traditionstur til Sommerland Sjælland. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Cykel-træf for alle de store heste

Kalundborg - 12. maj 2017 kl. 15:00 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den yngste af deltagerne er endnu ikke fyldt 10, og den ældste har rundet de 70. Maskinerne er lige så forskellige. Den billigste er erhvervet for sådan lidt under 3000, den dyreste touringmodel med quadronfoni, varme i sædet og et tv-skærm stort kontrolpanel over de store motorer løber let op i en halv mille plus!

Side om side stod de der, op mod 500, på marken på Møllevej ved Snertinge; gæster hos Westside Racing Service til en kaffetår og en snak om mcérne.

Nogle mcére kom fra lige om hjørnet, andre fra Helsingør, Vordingborg, Jylland; ja, Tyskland.

I en håndfuld år har Odsherreds Touring Club med Thomas Starut Becker som ophavs- og mellemmand arrangeret mc-optog fra Snertinge til Sommerland Sjælland store bededag med fællesmøde midt på formiddagen og afgang til forlystelsesparken et par timer senere. Det er i sig selv et imponerende syn til se så mange maskiner i adstadigt tempo trille op gennem Odsherred til en tradition, der nok er kommet for at blive. Motorcykelfolket åbner nemlig denne dag sæsonen i Sommerland Sjælland, hvis ejere yder den gestus at lukke alle mcére gratis ind. Også bagsædepassagerne.

En af årets deltagere - og forreste mand i feltet - er ungarnskfødte Jozsef Kiss, lykkelig ejer af en kinesisk bygget russisk Ural cykel med sidevogn.

Jozsef beretter også, at traditionen med et mc-optig til Sommerland Sjælland begyndte med Holbæk Havn som fælles afgangsdestination. Odsherred Touring Club ventede 30 deltagere det første år, men der kom over 100, og siden har flere og flere taget denne tradition til sig.

- Det er en fin tradition. Jeg håber at den kan fortsætte i mange år, siger han.