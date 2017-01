Copenhagen Drummers vil vælte byen

- Dagen efter vores koncert i Kalundborg, altså lørdag den 18. marts, er vi stævneband ved et instrumentalstævne for slagtøjselever, som bliver holdt af Musisk Skole Kalundborg. Her får eleverne mulighed for at komme tæt på os og få indsigt i de ting, vi arbejder med til daglig, nævner Matti Schneider, der selv er tidligere elev på den lokale musikskole.